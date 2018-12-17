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В Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами

В Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами
07:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Warszawawpigulce.pl.

Новости мира: Вчера вечером в Варшаве произошла драка между поляками и украинцами.

Массовая драка между украинцами и поляками произошла в субботу вечером в районе Вильнюсского вокзала Варшавы.

На место происшествия прибыла полиция, однако участники драки успели скрыться, информирует варшавский интернет-портал Warszawawpigulce.pl.

Как отмечается, после словесных оскорблений две группы перешли к драке. Во время драки ее участники начали бросать друг в друга стеклянные бутылки. Простые прохожие вынуждены были укрыться на расположенной поблизости остановке, чтобы не получить случайных травм.

Полиция прибыла на место происшествия, но участники драки успели к тому времени убежать.

Непосредственные свидетели не смогли точно сказать, в связи с чем произошла драка и пострадал ли кто-то серьезно.

Напомним, в манифестации, проходившей по призыву крайне правых фламандских организаций, против нелегальной миграции в Европе приняли участие около 5,5 тысячи человек.

Бельгийская полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акции протеста правых сил, выступающих против нелегальной миграции в Европе.

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Варшава, Польша, Драка, Поляки.
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