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Парламент Британии до конца года не будет голосовать за соглашение по Brexit

Парламент Британии до конца года не будет голосовать за соглашение по Brexit
18:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Сегодня, 17 декабря, Тереза Мэй сообщила когда произойдет голосование по соглашению по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что парламент проведет голосование по соглашению по Brexit после Нового года - на неделе, начинающейся 14 января, сообщают британские СМИ.

"Мы намерены вернуться к дебатам относительно важнейшего голосования (связанного с Brexit - ИФ) на неделе, начинающейся 7 января, а на последующей неделе - провести само голосование", - заявила она в палате общин парламента Великобритании.

Она подчеркнула, что если парламент отвергнет это соглашение, то другой сделки уже не будет.

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На прошлой неделе Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit из-за обеспокоенности по поводу плана по ирландской границе.

Затем в комитете консерваторов 1922 прошло голосование о доверии Т.Мэй как лидеру партии, которое она выдержала.

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Великобритания, Британия, Тереза Мэй, Brexit, Соглашение по Brexit.
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