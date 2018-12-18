Скачать
Вторник, 18.12.2018
Ватикан признал автокефальную церковь в Украине
Ватикан признал автокефальную церковь в Украине
Британский разведывательный корабль зашел в Черное море
Британский разведывательный корабль зашел в Черное море
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Саввин день 2018: что надо успеть сделать в этот праздник 18 декабря
Саввин день 2018: что надо успеть сделать в этот праздник 18 декабря

Евросоюз ужесточил нормы выбросов для новых автомобилей

Евросоюз ужесточил нормы выбросов для новых автомобилей
10:40 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей с 2030 года.

Новым автомобилям в Евросоюзе к 2030 году необходимо сократить выбросы углекислого газа на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 года. К такой позиции представители Еврокомиссии, Европарламента, а также стран - участниц ЕС пришли в ходе переговоров в Брюсселе в понедельник, передает DW.

Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к этому же сроку должны быть снижены на 31%. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств выступает сокращение выбросов на 15% к 2025 году.

Установленная граница, как отмечается, является компромиссом. Страны ЕС призывали сократить выбросы углекислого газа на 35%, а Европарламент выступал за их 40-процентное снижение.

Министр устойчивого развития и туризма председательствующей в ЕС Австрии Элизабет Кёстингер положительно отреагировала на достижение единой позиции, отметив напряженный характер переговоров. Европейское общество защиты потребителей (BEUC) также приветствовало новые требования для автомобилей.

Как растаможить авто на еврономерах: ответы на самые распространенные вопросы

В свою очередь, Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) выступило с их резкой критикой. Нововведения "слишком многого требуют и мало чему способствуют", утверждают представители VDA.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Евросоюз, Автомобили, Выбросы углекислого газа.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
02 Меган Маркл получила неприятное прозвище от членов королевской семьи
03 Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
05 День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вспышка гриппа в Одесской области: Умер годовалый ребенок
Вспышка гриппа в Одесской области: Умер годовалый ребенок
НБУ выпускает памятную монету посвященную Киеву
НБУ выпускает памятную монету посвященную Киеву
Ледниковый период: На День святого Николая в Украине сильно похолодает
На День святого Николая в Украине сильно похолодает
Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
Поздравления с Днем Святого Николая 2018: душевные пожелания для родных и близких
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь