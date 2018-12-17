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В Украине упростили регистрацию некоторых авто

В Украине упростили регистрацию некоторых авто
12:04 Сегодня Телеграф Фото: 112 Украина

Новости Украины: Кабинет министров внес изменения в постановление по государственной регистрации транспортных средств.

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. Согласно сообщению, отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не требует обязательного экспертного обзора. Кроме того, обзор не надо проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.

Как сообщалось, в 2017 году МВД зафиксировала подделку 1201 уникальных номеров автомобилей, в которых зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и годе его выпуска (VIN-кодов – ред.).

Как растаможить авто на еврономерах: ответы на самые распространенные вопросы

Напомним, фискальная служба растаможила по новым правилам около 2,8 тыс. автомобилей на еврономерах на сумму более 187 млн грн.

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Транспорт, МВД, Кабмин, Авто, Регистрация авто.
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