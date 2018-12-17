В Украине упростили регистрацию некоторых авто

Новости Украины: Кабинет министров внес изменения в постановление по государственной регистрации транспортных средств.

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. Согласно сообщению, отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не требует обязательного экспертного обзора. Кроме того, обзор не надо проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.

Друзі, відбулися зміни до постанови з державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів Відтепер реєстрація газобалонного обладнання та видача тимчасового реєстраційного талону не передбачатимуть обов’язковий експертний огляд pic.twitter.com/BsIebw617u — МВС України (@MVS_UA) 17 декабря 2018 г.

Как сообщалось, в 2017 году МВД зафиксировала подделку 1201 уникальных номеров автомобилей, в которых зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и годе его выпуска (VIN-кодов – ред.).

Напомним, фискальная служба растаможила по новым правилам около 2,8 тыс. автомобилей на еврономерах на сумму более 187 млн грн.