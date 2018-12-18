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В Ватикане состоялась презентация Послания Папы Римского на Всемирный день мира

В Ватикане состоялась презентация Послания Папы Римского на Всемирный день мира
16:01 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Стало известно, что Всемирный день мира 1967 года основал святой Папа Павел VI.

В ватиканском пресс-центре сегодня состоялась презентация Послания Папы Римского на 52-й Всемирный день мира, который будет отмечаться в первый день нового, 2019 года, на тему "Хорошая политика служит миру".

Послание представили кардинал Петер Турксон, Префект ватиканской Дикастерии служение целостному развитию человека и Секретарь Дикастерии, монсеньор Бруно Мари Дуффе.

Кардинал Турксон начал свое выступление молитвенным пожеланием Папы: "Мир дому сему!", которым он приветствует мир в первый день Нового года, коротко объясняя содержание обращения, что подчеркивает необходимость хорошей политики.

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Папа Римский цитирует слова своих предшественников, святого Папы Павла VI и Папы Бенедикта ХVI, которые отмечали ответственность политической деятельности на всех уровнях, которая должна черпать вдохновение и поддерживаться милосердной любовью.

Папа говорит о человеческих добродетелях в политике, что служит миру, не обходя при этом недостатков, в частности коррупции, и подчеркивая, что хорошая политика поддерживает участие молодежи и доверие к другим, указывая, что каждый можем вложить свой камень в строительство общего дома.

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Ватикан, Папа Римский, Всемирный день мира, 52-й Всемирный день мира, Послание Папы Римского.
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