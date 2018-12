В лондонском хирургическом отделении произошла резня

В медицинском центре на востоке Лондона в результате нападения трое человек получили колотые раны и были госпитализированы.

Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, в среду в хирургическое отделение медицинского учреждения в районе Тауэр-Гемлетс была вызвана полиция. Прибыв на место, правоохранители обнаружили трех человек с ножевыми ранениями. Пострадавшие госпитализированы.

По имеющимся данным, угрозы их жизни нет.

#TowerHamlets

BREAKING - TRIPLE STABBING:

Three people have been brutally stabbed at St Stephen’s Health Care Centre on St Stephen’s Road in #Bow, #E3.

Police including armed officers were called at 11.06am.

A man was detained nearby and taken to hospital.

Video: @OOlere pic.twitter.com/OF4pGCfqJy

— London 999 Feed (@999London) 19 декабря 2018 г.