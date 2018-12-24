Протесты "желтых жилетов" во Франции: демонстранты напали на полицейских

Новости мира: В Франции митингующие с оружием напали на трех полицейских-мотоциклистов.

В Париже во время протестов "желтых жилетов" учасники акции напали на трех полицейских-мотоциклистов. Один из них достал огнестрельное оружие, чтобы отпугнуть толпу. Видео инцидента распространилось в соцсетях. В субботу вечером шестая волна протестов "желтых жилетов" переросла в стычки с полицией в Париже.

На Елисейских полях трое полицейских вынуждены были сбежать от демонстрантов, которые бросали в них брусчатку и другие предметы.

На видео можно увидеть, как один полицейских ненадолго достал свой пистолет и направил его на приближающихся протестующих. После этого он уехал на мотоцикле, двое его коллег уехали на втором. Третий мотоцикл остался на земле.

Позже на место инцидента прибыли дополнительные силы полиции, которые оттеснили протестующих, полицейский вернулся и забрал свой мотоцикл.

Власти оправдывают действия офицера и заявляют, что он правильно действовал. "Это позволило получить минуту паузы, которая позволила моим коллегам безопасно покинуть место происшествия. Это тактика сдерживания", - сказал Рокко Контенто из французского полицейского союза Unite FGP.

Контенто назвал этот шаг исключительным, но сказал, что полицейскому разрешено достать оружие, если ему угрожают физически.

Протестующие заявляют о непропорциональных действиях полиции, включая многочисленные избиения, также зафиксированные на видео. В результате столкновений пострадали сотни людей, в основном протестующие, а также сотрудники полиции и журналисты.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан страны к "порядку" после шестой субботы антиправительственных протестов "желтых жилетов".