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В Брюсселе мужчина из автомата начал стрелять по витринам

В Брюсселе мужчина из автомата начал стрелять по витринам
15:32 Сегодня Телеграф

Новости мира: В элитном квартале Брюсселя вооруженный автоматом мужчина открыл огонь по витринам.

В Брюсселе вооруженный мужчина открыл огонь на улице Луиз. Об этом сообщает прокуратура города 24 декабря.

По словам официального представителя прокуратуры Ине Ван Вимериш, свидетель видел человека, стрелявшего из боевого оружия, похожего на автомат Калашникова, по витринам ресторана. На месте происшествия работает полиция, на месте стрельбы обнаружили три следа от пуль. О погибших и раненых не сообщается.

Известно, что на момент стрельбы ресторан был закрыт. Стрелявшему удалось скрыться. В прокуратуре не подтверждают, что это был теракт. Начато следствие. 

Напомним, в понедельник вечером 10 декабря в районе проведения рождественской ярмарки в центре Страсбурга во Франции 29-летний Шериф Шекат (Cherif Chekatt) открыл стрельбу по людям, в результате чего погибли 2 человека, еще 12 получили ранения. Сообщается, что несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, еще у одного человека констатировали смерть мозга.

После трагедии, во Франции ввели наивысший уровень террористической угрозы. К поиску злоумышленника были привлечены более 400 полицейских, жандармов и антитеррористические военные подразделения. Подозреваемого также искали в Германии, так как существовала версия, что он мог туда сбежать. Ранее, генеральный прокурор Парижа Реми Хейц сообщил, что мужчина, во время нападения на людей в Страсбурге кричал "Аллах Акбар".

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Теракт, Брюссель, Полиция, Стрельба.
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