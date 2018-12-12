Стрельба в Страсбурге: нападающий кричал "Аллах Акбар"

Новости мира: Открывший стрельбу в Страсбурге мужчина выкрикивал во время нападения "Аллах Акбар".

На рождественской ярмарке в Страсбурге мужчина, открывший стрельбу, выкрикивал во время нападения "Аллах Акбар". Об этом сообщает Sky News со ссылкой на генерального прокурора Парижа Реми Хейца.

"Нападавший, который застрелил трех человек на рождественской ярмарке в Страсбурге, кричал "Аллах Акбар", заявил французский прокурор", - сообщается в публикации.

Как сообщал Реми Хейц, на террористический характер нападения 29-летнего Черифа Чекатта указывают "цели атаки, способ ее осуществления и личность исполнителя".

Отмечается, что во время нападения Чекатт имел при себе пистолет и нож. Также известно, что ему удалось сбежать от полиции. Есть информация, что он мог поехать в Германию.

Как сообщалось ранее, во вторник, 11 декабря, в Страсбурге произошла стрельба на рождественском рынке, тричеловека погибли, 12 получили ранения.

Власти Франции приняли решение ввести усиленные меры по обеспечению безопасности после стрельбы в Страсбурге, объявил в ночь на среду глава МВД Кристоф Кастанер.

В связи с инцидентом в Страсбург прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.