В Италии частично закрыли небо из-за извержения вулкана (Фото)

В Сицилии (Италия) властям пришлось запретить полеты из-за плохой видимости, так как вулкан вначале выбросил облако пепла, после чего одновременно с землетрясением начал извергаться. Об этом сообщает AFP.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, самый сильный достигает магнитуды 4,0.

Также, в октябре текущего года ученые заявили, что вулкан Этна может провоцировать цунами. Такой вывод сделал геофизик Хейдрун Копп из Центра геоморфологических исследований Гельмгольца в Германии. Такое поведение вулкана связано с тем, что Этна сползает в Средиземное море, считают исследователи.

#Etna's first flank eruption for nearly 11 years, seen at nightfall from the port of Riposto, to the east of the volcano, 24 December 2018 pic.twitter.com/9vZmzpKg4r

— Boris Behncke (@etnaboris) 24 декабря 2018 г.