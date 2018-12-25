В Испании мужчина 18 лет притворялся священником

Новости мира: В Испании разоблачили мужчину, который 18 лет притворялся священником и служил в католической церкви.

В Испании полиция разоблачила мошенника, который изображал священника на протяжении 18 лет.

Как со ссылкой на правоохранителей сообщают ВВС и Islam-today, Мигель Анхель Ибарра проводил свадьбы и крестил детей, хотя никогда не был посвящен в духовный сан. Верующих подозреваемый обманывал в Колумбии и Испании.

Католическая церковь Испании уже отстранила его от служения. Разоблачить мошенника удалось благодаря жалобе, которую на «священнослужителя» подали в Колумбии – мужчину заподозрили в подделке документов.

Как заверили в католической церкви Испании, обряды крещения и бракосочетания, которые он совершал, остаются в силе, но не исповеди. Самому мошеннику предстоит суд.

Напомним, сегодня, 25 декабря, отмечается один из самых главных праздников у католиков - Рождество.

Украина второй год подряд отмечает как государственный праздник Рождество по григорианскому календарю, то есть 25 декабря.