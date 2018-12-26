"Душераздирающее" видео: хозяин под Рождество бросил на улице своего пса

В Великобритании на камеру видеонаблюдения попал драматичный момент, когда хозяин под Рождество бросил на улице своего пса вместе с его лежанкой. Ролик был опубликован на YouTube-канале The Sun. Видео вызвало возмущение со стороны зоозащитников, назвавших зрелище "душераздирающим". В настоящее время собака находится в приюте и ей подыскивают новых хозяев. Также ведутся поиски бывшего владельца. Им намерено заняться Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными.