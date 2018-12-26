В немецкой Баварии столкнулись конные повозки, пострадали дети

Новости мира: На юге Баварии (Германия) столкнулись конные повозки с детьми, в результате чего пострадали 20 человек.

В Германии произошла авария с участием двух запряженных лошадьми экскурсионных экипажей. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Инцидент произошел в районе Остальгой во второй половине дня на Рождество.

По предварительным данным, одна из повозок остановилась перед железнодорожными путями, однако другой экипаж продолжил движение и врезался в экипаж, который остановился.

18 человек, в том числе дети получили незначительные повреждения. У двух человек, в том числе извозчика одного из экипажей, серьезные травмы.

В спасательной операции участвовали три вертолета, в том числе один - из соседней Австрии.

Полиция проводит расследование инцидента по подозрению в преступной халатности.

Напомним, немецкая полиция проводит проверку после того, как флаг ИГИЛ был обнаружен недалеко от места, где повредили кабель на железной дороге в Берлине.