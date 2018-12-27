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В Афинах возле церкви взорвалась бомба, есть пострадавшие

В Афинах возле церкви взорвалась бомба, есть пострадавшие
10:58 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости мира: В центре Афин сегодня утром произошел взрыв, в результате которого получили ранения два человека.

Утром 27 декабря, около 7:10 по местному времени (совпадает с киевским) возле церкви в центре Афин произошел взрыв самодельного устройства. Об этом сообщают местные СМИ.

"В результате детонации взрывного устройства возле церкви в центре Афин ранен сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел вблизи церкви святого Дионисия в районе Колонаки около 5 часов утра по местному времени. 

Ответственности за нападение пока никто на себя не взял. Пострадавший полицейский доставлен в больницу. Правоохранители оцепили район, где произошел взрыв.

Напомним, 24 декабря в элитном квартале Брюсселя вооруженный автоматом мужчина открыл огонь по витринам.

А 10 декабря в районе проведения рождественской ярмарки в центре Страсбурга во Франции 29-летний Шериф Шекат (Cherif Chekatt) открыл стрельбу по людям, в результате чего погибли 2 человека, еще 12 получили ранения. Сообщается, что несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, еще у одного человека констатировали смерть мозга.

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Греция, Взрыв, Бомба, Афины, Церковь святого Дионисия.
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