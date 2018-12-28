"Желтые жилеты" мобилизуются для новогодних протестов во Франции

Новости мира: Несмотря на новогодние праздники, "желтые жилеты" готовят в ближайшие дни новые протесты в таких городах, как Париж, Лион, Тулуза и Бордо.

Парижские "желтые жилеты" планируют усилить протесты на Новый год, сообщает France 24.

Отмечается, что цель протестующих - держать правительство в напряжении во время новогодних праздников. Они недовольны результатами обещаний президента Эммануэля Макрона по увеличению зарплаты и т.п.

"Желтые жилеты все еще мобилизованы. Мобилизация продолжится в ближайшие дни, несмотря на то, что правительство демонтировало в последние 10 дней значительную часть точек блокировки", - рассказала представительница "желтых жилетов" Летиция Деваль.

По словам представителей этого очень разнообразного движения, протесты пройдут в Париже, Лионе, Нанте, Тулузе и Бордо. В частности, в регионе Рона - Альпы "желтые жилеты" призывают блокировать работу нефтеперерабатывающего завода.

Ожидается, что новые протесты в Париже пройдут "мирно и празднично", о чем "желтые жилеты" сообщают в соцсетях. Согласно данным французского правительства, активность протестов снижается: в последний раз на улицах насчитали 38,6 тыс. человек по сравнению с 66 тыс. неделей ранее.

Ранее сообщалось, что МВД Франции считает поредевшее движение "желтых жилетов" объединением людей, любящих насилие. Напомним, шестая волна протестов "желтых жилетов" 22 декабря состоялась с меньшим числом участников, однако все равно вызвала беспорядки в столице и провинции. Число жертв протестов "желтых жилетов" во Франции достигла 10 человек. Всего за время протестов, участники которых сначала выступали против повышения налога на бензин и дизельное топливо, пострадали уже около 3 тыс. Человек.