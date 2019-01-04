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Литва легализовала продажу лекарств в ТЦ и на АЗС

Литва легализовала продажу лекарств в ТЦ и на АЗС
11:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости мира: В Литве теперь можно покупать лекарственные средства в торговых центрах, магазинах и АЗС.

В Литве с 1 января расширили точки продажи безрецептурных препаратов. Так, ряд лекарств теперь можно купить не только в аптеках, а и в торговых центрах и АЗС, сообщает Delfi.

"В альтернативных местах продажи можно будет приобрести только ограниченное количество лекарств, которые применяют для устранения легких недомоганий. Например, тех, в составе которых есть парацетамол, ибупрофен. Лекарство - особый товар, неправильное использование которого может принести вред здоровью, а у людей не всегда есть необходимые знания для оценки, подходит ли им то или иное лекарство", - говорит вице-министр здравоохранения страны Кристина Гаруолене.

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Министр также добавила, что крайне важно, чтобы продавцы не побуждали покупать ненужные препараты. Лекарства запрещено продавать в пунктах самообслуживания, запрещено предоставлять рекламную информацию и завышать цены по сравнению с аптечными.

В расширенных точках продажи препараты будут доступны только для лиц, достигшим 16-летнего возраста и не более одной упаковки. В список разрешенных лекарств попали 50 наименований.

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ЕС, Лекарства, Литва, АЗС, Медицина.
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