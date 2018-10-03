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В Литве ограничили права граждан на пешеходном переходе

Пешеходный переход
16:58 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Pixabay

Новости мира: Пешеходам в Литве запретят пользоваться мобильными на переходах.

Пешеходам в Литве будет запрещено говорить по мобильному телефону на пешеходных переходах и осуществлять другие операции, которые будут отвлекать их от ситуации на дорогах.

Соответствующие поправки в правила дорожного движения 3 октября утвердилo правительство Литвы, сообщает Delfi.

Согласно принятому решению, пешеходы при переходе через дорогу "не должны делать ничего такого, что отвлекало бы их внимание от окружения и ситуации на дороге, включая пользование средствами мобильной связи".

Кроме того, водителям отныне придется пропускать не только пешеходов, которые уже вышли на проезжую часть, но и стоящих у пешеходного перехода.

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Новости мира, Литва, Мобильная связь, Пешеходный переход.
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