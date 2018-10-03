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В Литве ограничили права граждан на пешеходном переходе
16:58 Сегодня Телеграф
Новости мира: Пешеходам в Литве запретят пользоваться мобильными на переходах.
Пешеходам в Литве будет запрещено говорить по мобильному телефону на пешеходных переходах и осуществлять другие операции, которые будут отвлекать их от ситуации на дорогах.
Соответствующие поправки в правила дорожного движения 3 октября утвердилo правительство Литвы, сообщает Delfi.
Согласно принятому решению, пешеходы при переходе через дорогу "не должны делать ничего такого, что отвлекало бы их внимание от окружения и ситуации на дороге, включая пользование средствами мобильной связи".
Кроме того, водителям отныне придется пропускать не только пешеходов, которые уже вышли на проезжую часть, но и стоящих у пешеходного перехода.
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