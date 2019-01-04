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"Желтые жилеты" опять мобилизуются во Франции

&quot;Желтые жилеты&quot; опять мобилизуются во Франции
16:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: "Желтые жилеты" вновь готовятся к протестам во Франции.

"Желтые жилеты" официально планируют в субботу провести два митинга на Елисейских Полях и перед мэрией Парижа по случаю восьмого дня мобилизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал BFM.

По словам участников движения, обещаний Эммануэля Макрона недостаточно для того, чтобы успокоить протест. Они официально объявили у префектуры полиции в Париже о двух митингах, которые пройдут в субботу, 5 января. Первый митинг начнется с Елисейских Полей и будет следовать до Площади Биржи, которая находится во 2-м округе столицы. Другой начнется возле мэрии Парижа и отправится в Национальную ассамблею.

Мобилизация "желтых жилетов", которая в течение нескольких недель уменьшалась, снова может восстановиться после громкого ареста Эрика Друэ, лидера движения. Участники движения призывают к усилению противостояния, распространяя призывы к демонстрациям на Facebook. Они планируют митинги на площади Трокадеро и площади Республики, а также в других частях столицы, информация о которых, как говорится в сообщении, "появится в последний момент".

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Париж, Франция, Протесты, Желтые жилеты.
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