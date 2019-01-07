Испания - крупнейший производитель апельсинов в ЕС

Новости мира: На Испанию приходится более половины урожая апельсинов, которые выращивают в Европейском Союзе.

Соответствующие данные за 2017 год приводит Евростат.

В 2017 году в Испании собрали 3,4 тонн апельсинов из общего урожая ЕС в 6,2 млн.тонн. Далее следует Италия, где урожай составил 1,5 млн.тонн. Третья в "апельсиновом" рейтинге Греция - 1 млн. тонн. Всего апельсиновые сады в ЕС составляли 270 тыс. гектаров.

Почти 2,7 млн. тонн апельсинов на сумму около 2 млрд евро было экспортировано государствами-членами ЕС в 2017 году. Причем 90% - это экспорт из одних стран ЕС в другие. Опять же, крупнейшим экспортером является Испания – 1,6 млн. тонн.

Импорт апельсинов в ЕС достаточно незначительный по сравнению с объемами их производства в самом Евросоюзе. 2017 года он составил 1,1 млн. тонн - в основном из Южной Африки и Египта.