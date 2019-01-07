Американский десантный корабль Fort McHenry прибыл в румынский порт Констанца

Новости мира: Десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry прибыл в понедельник, 7 января, в румынский порт Констанца, где он будет находиться на протяжении последующих 3 дней.

Об этом проинформировали в пресс-службе военно-морских сил Румынии, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"После отбытия из порта Констанца американский десантный корабль проведет в территориальных водах Румынии учебные действия с участием румынского фрегата "Король Фердинанд"", - говорится в сообщении.

Кроме этого, во время стоянки в порту Констанцы на борту десантного корабля состоится ряд встреч между американскими и румынскими морскими пехотинцами.

Как сообщают румынские СМИ, за пребыванием «USS Fort McHenry» постоянно следят российские военные корабли.

Напомним: корабль входит в состав ударной амфибийно-десантной группы ВМС США, остальные корабли которой в настоящее время находятся в Восточном Средиземноморье, в том числе флагман группы авианесущий универсальный десантный корабль "Кирсардж" (USS "Kearsarge" (LHD 3)) и десантный транспорт-док "Арлингтон" (USS Arlington (LPD 24)).