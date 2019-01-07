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РФ отправила сторожевой корабль следить за десантным кораблем США в Черном море

РФ отправила сторожевой корабль следить за десантным кораблем США в Черном море
15:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Сторожевой корабль РФ "Пытливый" был отправлен к кораблю ВМС США Fort McHenry, который находится в акватории Черного моря.

Сторожевой корабль Черноморского флота Российской Федерации "Пытливый" был отправлен к кораблю Fort McHenry для "контроля" в акватории Черного моря. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ, передает УНН.

В российском военном ведомстве пояснили, что сторожевым кораблем ЧФ выполняется "комплекс мероприятий по контролю за действиями" Fort McHenry.

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В Минобороны России уточнили, что корабль ВМС США находится в акватории Черного моря с 21:00 мск 6 января 2019 года.

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По состоянию на 09:30 мск 7 января Fort McHenry зашел в румынский порт Констанца.

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НАТО, Черное море, РФ, ВМС США, Пытливый, Fort McHenry.
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