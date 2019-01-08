Голосование по Brexit: Стала известна дата

Новости мира: Голосование за соглашение о Brexit в парламенте Великобритании состоится 15 января.

Во вторник, 15 января, в парламенте Великобритании состоится отложенное голосование по соглашению с ЕС о Brexit.

Об этом сообщает BBC в понедельник, ссылаясь на правительственные источники.

Премьер-министр Тереза Мэй была вынужденной отложить голосование в декабре после того, как признала, что ее соглашение отклонит большинство.

Мэй заявила в воскресенье, что Британия будет находиться на неизведанной территории, если соглашение будет отклонено парламентом, несмотря на незначительные признаки того, что она получила поддержку скептических законодателей.