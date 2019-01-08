В Австрии анонсировали реформу в системе предоставления убежища

Новости мира: В Австрии весной обещают реформу в системе предоставления убежища.

Реформа в системе предоставления убежища для беженцев в Австрии будет проведена коалиционным правительством страны в марте 2019 года.

Об этом говорится в совместном заявлении правительственных координаторов Гернота Блюмеля (от "Австрийской народной партии, OVP) и Норберта Гофера (от "Австрийской партии свободы", FPO), сообщает корреспондент Укринформа.

"В программе правительства прописана реформа юридической помощи (для просителей убежища – ред.) и она будет совместно выработана. Мы договорились, что министерства юстиции и внутренних дел до марта разработают совместное предложение по реформе юридической помощи и оно будет так же в марте принято в Совете министров", - говорится в заявлении.

Отмечается, что осуществление юридических консультаций для лиц, ищущих убежища, должно быть передано в государственные агентства.

Сейчас проведением юридических консультаций для соискателей убежища в Австрии занимаются по поручению МВД или минюста частные неправительственные организации. Согласно правительственным планам, позднее с 2020 года эти вопросы должно перенять на себя новое федеральное агентство, которое знаходиметься в составе министерства внутренних дел. Возглавляемый политиком от правопопулистской партии МВД утверждает, что таким образом будут ускорены связанные с предоставлением убежища процессы. Критики, впрочем, видят в этих планах угрозу независимости этих процессов.

Ранее австрийские СМИ сообщили о наличии существенных разногласий относительно реформы между руководителями министерства юстиции Йозефом Мозером (от OVP) и МВД Гербертом Киклем (от FPO). Так, в МВД хотели уже с нового 2019 года отменить все соответствующие договоры о сотрудничестве с неправительственными организациями, впрочем в минюсте высказались против.

Планируется, что в рамках реформы также состоится передача в "государственные руки"и процесса обслуживания беженцев: сейчас всеми заведениями в федеральной системе просителей убежища, в т.ч. крупнейшим лагерям беженцев в Трайскирхен, занимается швейцарская компания ORS. Согласно планам МВД Австрии, новое федеральное агентство должно принять на себя эти функции ориентировочно внутри 2020 года.