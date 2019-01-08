Неизвестные в масках избили депутата Бундестага

Депутат Бундестага и председатель бременского земельного отделения правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Франк Магниц подвергся нападению и был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Об этом сообщили в местной полиции, передает DW.
"Франк Магниц с тяжелыми травмами доставлен в больницу. В полиции уточнили, что ищут свидетелей происшествия", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в понедельник во второй половине дня у здания театра Theater am Goetheplatz, неподалеку от исторического центра Бремена.
Как уточнили в АдГ, лица всех троих нападавших были скрыты под масками. В правоохранительных органах не исключают, что атаковавшие преследовали политические мотивы.
Расследование ведут представители службы полицейской охраны государства и прокуратуры Бремена.
Как известно, 3 января у дверей офиса АдГ в саксонском Дёбельне прогремел взрыв. Расследованием преступления, которое предположительно совершено по политическим мотивам, занимается отдел по борьбе с экстремизмом и терроризмом саксонского ведомства по уголовным делам.