РФ лоббировала болгарского миллионера в тюрьме

Новости мира: Болгарского миллионера уличили в сговоре о лоббировании интересов РФ.

Болгарский миллионер Николай Банев, которого арестовали в октябре 2017 года за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и злоупотребление служебным положением, обсуждал лоббирование интересов России на территории Болгарии.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Болгарии Иван Гешев, пишет 24 часа.bg.

В камере, где содержался Банев, во время обыска в коробке от сока обнаружили телефон, по которому он разговаривал с российскими лоббистами.

"После проведения экспертизы телефона и расшифровки разговоров следователям удалось выяснить, что Банев предлагали создать в Болгарии Евразийскую народную партию, которая бы лоббировала интересы РФ на территории Болгарии", - заявил Гешев.

По его словам, Банев намеревался просить политическое убежище в России. Заместитель генпрокурора отметил, что считает его действия государственной изменой.