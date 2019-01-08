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Официально. Голосование по Brexit состоится 15 января

Официально. Голосование по Brexit состоится 15 января
15:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Британское правительство назначило голосование парламента по законопроекту о Brexit на 15 января.

Правительство Великобритании запланировало проведение голосования британской Палаты общин по законопроекту о выходе страны из Евросоюза на 15 января 2019 года, заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Джеймс Слэк.

Законодателям предстоит утвердить дату голосования в среду.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй в интервью BBC сообщила, что голосование пройдет 14 или 15 января. В течение недели до этого времени парламентарии будут проводить дебаты.

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Мэй заявила в воскресенье, что Британия будет находиться на неизведанной территории, если соглашение будет отклонено парламентом, несмотря на незначительные признаки того, что она получила поддержку скептических законодателей.

Лондон и Брюссель согласовали сделку по Brexit 25 ноября 2018 года.

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Тереза Мэй, Brexit, Джеймс Слэк.
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