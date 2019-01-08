В Нидерландах заявили, что имеют свидетельства причастности Ирана к политубийствам

Новости мира: В Нидерландах заявили о причастности Ирана к двум политическим убийствам, которые привели к санкциям Евросоюза против Тегерана.

Спецслужбы Нидерландов имеют свидетельства причастности Ирана к двум политическим убийствам, которые привели к введению Евросоюзом новых санкций против Тегерана. Об этом говорится в письме министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока в парламент, сообщает Reuters.

По словам Блока, голландская разведывательная служба "имеет явные свидетельства того, что Иран был причастен к убийствам двух голландских подданных иранского происхождения: в Алмере в 2015 году и в Гааге в 2017 году".

Ранее глава МИД Дании Андерс Самуэельсен сообщил в Twitter, что Евросоюз согласился ввести санкции против иранской разведки из-за ее намерения совершить убийства на территории ЕС.

В то же время он не указал, какие именно будут приняты санкции и против кого их применят.

Как известно, 30 октября 2018 года министерство иностранных дел Дании вызвало иранского посла в Копенгагене после того, как стало известно о подготовке иранской разведкой теракта на территории Королевства.

Позже сотрудники шведского полицейского агентства Sapo арестовали подозреваемого иранского шпиона, который планировал убийство на территории Дании.

В ответ МИД Ирана вызвало посла Дании Данни Аннана, чтобы выразить решительный протест против высказываний некоторых датских политиков в отношении Ирана.