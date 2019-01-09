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В Польше говорят о дискриминации со стороны чиновников ЕС

В Польше говорят о дискриминации со стороны чиновников ЕС
14:45 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Матеуш Моравецкий сетует на неравенство в политики ЕС относительно стран ее членов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что чиновники в Брюсселе проводят политику дискриминации в отношении отдельных государств-членов ЕС.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CNBC.

"К разным государствам, разным членам ЕС относятся совершенно по-разному в очень похожих ситуациях, поэтому не является ли это определением дискриминации?" - сказал Моравецкий в интервью.

"Одно государство имеет дефицит бюджета в размере 2,4%, остальные - 3%, что является критерием Маастрихтского договора, но до сих к государствам относятся по-разному по разным причинам", - сказал он, имея в виду ситуацию, которая сложилась вокруг бюджетов Италии и Франции.

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"Это необходимо объяснить общественности, потому что я общался с моими итальянскими друзьями, и они очень расстроены таким отношением. Люди в Польше, Чехии, Словакии и других странах спрашивают: а что это значит? Почему есть две категории или различные категории государств? Это не справедливо, это не равенство", - говорит польский премьер.

Он также прокомментировал конфликт между Брюсселем и Варшавой относительно верховенства права и судебной реформы в Польше.

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"Сейчас некоторые лица в Брюсселе политизируют конфликт еще больше и хотят сделать из Польши козла отпущения, таким образом они хотят навязать свое видение сотрудничества центральных органов ЕС и отдельных стран-членов", - отметил Моравецкий.

Он добавил, что его правительство в последние месяцы внесло много изменений в польскую правовую систему после переговоров с Европейской комиссией.

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ЕС, Польша, Премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий.
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