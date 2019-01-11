"Неоднократно приводили нас к катастрофе": Меркель выступила против националистов

Новости мира: Канцлер Германии назвала националистов Европы "агентами катастрофы".

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что националисты уже не раз вызывали катастрофу в Европе.

Об этом пишет Bloomberg.

Меркель столкнулась с усилением националистических настроений в Европе перед выборами в Европарламент в мае. Канцлеру досталась едва ли не самая большая порция критики всех европейских лидеров за ее миграционную политику.

"Сотрудничество друг с другом - это в любом случае лучше, чем национализм, который так часто приводил нас в Европе к катастрофе", - сказала Меркель.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил во время визита в Варшаву в среду, что Италия и Польша должны объединить усилия в евроскептическом альянсе, выразив надежду, что "итало-польская ось" заменит нынешнюю "франко-немецкую".

Это заявление поддержал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, раскритиковав Германию и президента Франции Эммануэля Макрона.