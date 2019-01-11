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СМИ: В правительстве Мэй ожидают, что Brexit не состоится вовремя

СМИ: В правительстве Мэй ожидают, что Brexit не состоится вовремя
15:21 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Правительство Великобритании признает, что Brexit не произойдет вовремя.

Британское издание Evening Standard утверждает, что в правительстве Терезы Мэй ожидают откладывания Brexit в связи с тем, что парламент не успеет принять необходимые для выхода из блока законы.

Об этом издание сообщило в пятницу, ссылаясь на слова старших министров из правительства Мэй.

По информации издания, министры признают, что Brexit состоится уже после запланированной даты 29 марта, поскольку британский парламент не успеет принять необходимые для выхода из Евросоюза законы. Речь идет о принятии шести необходимых законопроектов, среди которых – важный закон об иммиграции.

Издание не стало называть имен министров, которые заявили, что даже если парламент будет работать без выходных с сегодняшнего дня и до 29 марта, этого времени не хватит, чтобы избежать задержки.

Пресс-секретарь премьер-министра Элисон Доннели уже отреагировала на информацию СМИ, сообщает Bloomberg. Она заверила, что премьер Тереза Мэй исключает любые задержки выхода Британии из ЕС, а британское правительство сделает все необходимое для соблюдения графика.

Парламент Великобритании будет голосовать за соглашение о выходе из ЕС 15 января. Ожидается, что депутаты отвергнут достигнутые с Брюсселем договоренности и страна столкнется с неупорядоченным Brexit.

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ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit.
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