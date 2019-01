Протесты в Греции на фоне визита Меркель: Полиция применила слезоточивый газ

В Афинах произошли столкновения полиции и работников сферы образования, вышедших на акцию протеста, несмотря на запрет демонстраций в связи с визитом в Грецию канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщает Еkathimerini.

Сотни учителей средних школ собрались на площади Синтагма, требуя отзыва законодательства, меняющего процедуру назначения педагогов в системе государственных школ.

Students and teachers outside the Government HQ in Athens. Police uses tear gas.#Greece pic.twitter.com/bAFHo9iyFq

— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) 11 января 2019 г.