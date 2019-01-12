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В Стамбуле врезались два специальных поезда

В Стамбуле врезались два специальных поезда
09:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Турции произошла авария на железной дороге с участием специальных поездов.

В Стамбуле в субботу утром произошла авария на железной дороге – столкнулись два поезда, по меньшей мере двое человек получили ранения.

Об этом сообщает NTV.

«В Стамбуле, в районе Бакиркьой Флорйа столкнулись два поезда. Во время инцидента двое человек получили ранения», - сообщает телеканал.

На случае информация о масштабах аварии, повреждения и детали инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, в Анкаре 13 декабря утром скоростной поезд на железнодорожной станции Марсандиз врезался в переход, в результате аварии были погибшие и многочисленные раненые.

Напомним, в ноябре 2018 года неподалеку от Барселоны (Испания) из-за оползня пассажирский пригородный поезд сошел с рельсов. В результате аварии погиб один человек, еще 44 получили травмы различной степени тяжести.

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Все по теме:

Турция, Поезд, Железная дорога, Стамбул, Поезда, Авария на железной дороге.
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