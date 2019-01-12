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В Германии говорят о низких шансах сохранения ДРСМД

В Германии говорят о низких шансах сохранения ДРСМД
09:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Берлин нацелен на сохранение ДРСМД, однако шансы на спасение договора невелики.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в пятницу заявил, что Германия считает необходимым сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и предпринимает для этого соответствующие шаги.

"Мы прилагаем усилия для того, чтобы сохранить договор, однако шансы такого исхода, к сожалению, невелики", - сказал Х.Маас в интервью немецкому журналу "Шпигель".

По словам главы МИД, увеличение количества ракет средней дальности негативно скажется на безопасности на европейском пространстве.

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"Нам нужен диалог относительно процесса разоружения", - подчеркнул Х.Маас.

"Мы не можем решать текущие проблемы с безопасностью, основываясь на идеях ядерного сдерживания прошлого века", - отметил он.

По мнению Х.Мааса, состав участников архитектуры безопасности нужно изменить с учетом процессов, происходящих в 21-м веке. Он пояснил, что сторонами соглашения, целью которого является ядерное сдерживание, должны быть не только РФ и США, но и Китай.

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"Все государства, которые могут повлиять на ядерное сдерживание, а не только США и Россия, должны сесть за стол переговоров и обсудить построение новой архитектуры безопасности", - считает министр.

20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

В свою очередь, власти РФ опровергли эти обвинения и заявили, что развал ДРСМД способен тяжело ударить по международной безопасности и стратегической стабильности.

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Германия, ФРГ, Россия, РФ, МИД Германии, Хайко Маас, ДРСМД.
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