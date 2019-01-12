В НАТО отреагировали на историческое голосование в Македонии

Новости мира: В НАТО приветствовали историческое решение об изменении названия Македонии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает окончательное принятие конституционных изменений о переименование Македонии на Северную Македонию важным вкладом в повышение стабильности региона.

Об этом Столтенберг написал на своей странице в Twitter.

I congratulate PM @Zoran_Zaev on the parliament’s final vote on the #PrespaAgreement. #NATO strongly supports the full implementation of the agreement, which is an important contribution to a stable and prosperous region. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 11 января 2019 г.

"Я приветствую премьер-министра Зорана Заева с окончательным голосованием в парламенте по Преспанском соглашении. НАТО твердо поддерживает полную реализацию этого соглашения, которое является важным вкладом в повышение стабильности и процветания региона", - говорится в сообщении.

Парламент Македонии накануне окончательно принял конституционные изменения, изменив название страны на Северную Македонию.

Поправки предусматривают изменение названия страны на "Северную Македонию", а также закрепляют отсутствие претензий к суверенитету и территории соседних государств, предусматривают сохранение идентичности македонского народа и обязанности государства по поддержке диаспоры.

В НАТО предполагают, что полноценное членство в Альянсе Северная Македония может получить уже весной этого года.