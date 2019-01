В НАТО отреагировали на историческое голосование в Македонии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает окончательное принятие конституционных изменений о переименование Македонии на Северную Македонию важным вкладом в повышение стабильности региона.

Об этом Столтенберг написал на своей странице в Twitter.

I congratulate PM @Zoran_Zaev on the parliament’s final vote on the #PrespaAgreement. #NATO strongly supports the full implementation of the agreement, which is an important contribution to a stable and prosperous region.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 11 января 2019 г.