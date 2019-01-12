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В НАТО отреагировали на историческое голосование в Македонии

В НАТО отреагировали на историческое голосование в Македонии
13:39 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: В НАТО приветствовали историческое решение об изменении названия Македонии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает окончательное принятие конституционных изменений о переименование Македонии на Северную Македонию важным вкладом в повышение стабильности региона.

Об этом Столтенберг написал на своей странице в Twitter.

НАТО и ЕС ждут: Парламент Македонии принял решение о переименовании страны

"Я приветствую премьер-министра Зорана Заева с окончательным голосованием в парламенте по Преспанском соглашении. НАТО твердо поддерживает полную реализацию этого соглашения, которое является важным вкладом в повышение стабильности и процветания региона", - говорится в сообщении.

Парламент Македонии накануне окончательно принял конституционные изменения, изменив название страны на Северную Македонию.

Поправки предусматривают изменение названия страны на "Северную Македонию", а также закрепляют отсутствие претензий к суверенитету и территории соседних государств, предусматривают сохранение идентичности македонского народа и обязанности государства по поддержке диаспоры.

В НАТО предполагают, что полноценное членство в Альянсе Северная Македония может получить уже весной этого года.

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НАТО, Македония, Йенс Столтенберг, Северная Македония.
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