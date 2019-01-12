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Взрыв в центре Парижа: среди пострадавших - украинец

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Взрыв в центре Парижа: среди пострадавших - украинец
19:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В результате взрыва газа в центре Парижа пострадал украинец.

В результате взрыва в парижской пекарне незначительные повреждения получил гражданин Украины.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщил руководитель консульского отдела Посольства Украины во Франции Николай Собко.

"Человек проживал в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получил незначительные повреждения", - сказал дипломат.

По его словам, мужчине была оказана необходимая консульская помощь. Он чувствует себя удовлетворительно.

Кроме того, министр иностранных дел Испании Хосеп Боррель заявил, что среди погибших в результате взрыва в парижской пекарни в субботу есть гражданка его страны, сообщает интернет-издание "Европейская правда".

В своем Twitter Х.Боррель сообщил, что "глубоко соболезнует в связи со смертью трех человек в результате взрыва в центре Парижа, в том числе испанки". Он также пожелал выздоровления "другом раненому испанцу".

Испанские СМИ сообщают, что женщина приехала в Париж туристкой. Она находилась в отеле у пекарни, где в субботу произошел взрыв, и была, по предварительной информации ранена.

Как сообщало агентство Associated Press, глава МВД Франции Кристоф Кастанер в субботу заявил, что взрыв в булочной девятого округа Парижа привел к гибели трех человек - среди погибших - двое пожарных.

Ранее радиостанция "Франс-энфо" передавала со ссылкой на пожарную службу, что, по последней информации, число пострадавших достигло 36 человек. Среди них - 12 тяжело раненных. Власти полагают, что причиной взрыв стала утечка газа.

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Париж, Франция, Взрыв, Жертвы, Пожарные, Взрыв в Париже.
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