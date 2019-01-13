В Германии разбился самолет, есть погибшие

Новости мира: В Германии при крушении легкого самолета погибли два человека.

В Германии в районе Обербарнима днем, 12 января, разбился легкий самолет.

В результате авиакатастрофы погибли два человека, пишет Berliner Morgenpost.

"Аварию потерпел двухмоторный итальянский самолет Vulcanair. По предварительным данным полиции, пилот потерял управление, после чего самолет упал на поле и был полностью уничтожен. Мужчины погибли на месте", - говорится в сообщении.

Причины аварии пока неизвестны. На месте происшествия работают криминалисты Восточного полицейского управления и федерального ведомства по расследованию авиакатастроф.

Напомним, в США в штате Южная Дакота потерпел крушение самолет, в результате чего погиб один человек.