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В США на жилые дома упал самолет, есть жертвы

В США на жилые дома упал самолет, есть жертвы
09:28 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости мира: В США на жилые дома упал самолет, вследствие чего по меньшей мере погиб один человек.

В США в штате Южная Дакота потерпел крушение самолет, в результате чего погиб один человек.

Авария произошла около 17:00 (01:00 по Киеву - ред.) в городе Су-Фолс. Сообщается, что самолет упал на жилые дома. Погиб пассажир самолета, передает американский телеканал.

Как сообщили в службе по чрезвычайных ситуаций города Су-Фолс, из-за авиакатастрофы разрушены четыре дома. На месте происшествия работают спасатели и полицейские. Есть риск увеличения количества жертв.

При этом не уточняется, о каком именно самолете идет речь. Также сообщается, что есть риск увеличения числа жертв. Что касается погибшего, о котором известно, он находился в самолете.

В то же время известно, что из-за падения самолета несколько домов города были повреждены. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Напомним ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия разбился легкомоторный самолет Cessna, в результате катастрофы погибли четыре человека. А истребитель Hawker Hunter, который принимал участие в военных учениях, упал в воду через несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу. Отмечается, что истребитель рухнул в воду недалеко от острова Оаху.

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Все по теме:

Авиакатастрофа, США, Самолет, Южная Дакота, Су-Фолс.
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