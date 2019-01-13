В Швеции столкнулся грузовик и автобус: погибли шесть иностранцев

Новости мира: Около шведского города Кируна в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть иностранных туристов.

В Швеции около города Кируна в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть иностранных туристов. Об этом сообщает газета Barometern.

Сообщается, что авария произошла на окружной дороге вечером 12 января. В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Известно, что погибшие туристы приехали не из скандинавских стран, и что все они были 1990-х годов рождения. Семьям погибших уже сообщили о случившемся.

В полиции также рассказали, что водитель грузовика серьезных травм не получил, он находится в состоянии шока. Еще одного человека госпитализировали на вертолете. По словам сотрудника пресс-службы полиции Лива Фалена, обоих пострадавших уже допросили.