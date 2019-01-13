Взрыв в пекарне Парижа: спасатели обнаружили еще одну жертву

Новости мира: Спасатели обнаружили на месте взрыва в пекарне в центре Парижа еще одно тело человека, таким образом количество пострадавших выросло до 4 человек.

Число погибших в результате взрыва в пекарне в Париже возросла: под завалами нашли тело еще одного человека. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщила прокуратура Парижа, спасатели нашли четвертое тело под завалами и таким образом погибших в результате взрыва стало четверо.

Как сообщила парижская власть, в результате взрыва ранения получили десятки человек, 10 из них все еще находятся в критическом состоянии.

По словам представителя пожарной охраны Париже Эрика Мулен, в воскресенье на месте происшествия работали 30 спасателей. Они искали других потенциальных жертв.

Кроме того, по сообщению парижской власти, 12 зданий, которые были повреждены в результате взрыва, были эвакуированы. Временное жилье предоставили около 40 жителями, а десятки других разместились в домах семей и друзей.

Напомним, 12 января утром мощный взрыв произошел в одном из домов в Париже во Франции. Местом взрыва стала пекарня. Происшествие случилось около 9 утра, в зданиях вокруг места взрыва разбиты несколько витрин и окон. Украинец получил легкие царапины из-за взрыва в Париже.