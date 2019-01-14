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Турция отреагировала на угрозу Трампа ввести санкции

Турция отреагировала на угрозу Трампа ввести санкции
10:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: byegm.gov.tr

Новости мира: Анкара подчеркнула, что турецкие войска ведут борьбу с террористами.

Турция продолжит борьбу против военизированных отрядов РПК, несмотря на угрозы Вашингтона ввести экономические санкции против Анкары.

"Господин Трамп, террористы не могут быть Вашими партнерами и союзниками. Турция ожидает, что США будут уважать наше стратегическое партнерство, и не хочет, чтобы оно было омрачено террористической пропагандой", - написал советник президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.

По его словам, "нет разницы между DAESH (ИГИЛ), PYD ( партия "Демократический союз") и YPG (курдские "Отряды народной самообороны").

"Мы продолжим борьбу против них всех", - подытожил И.Калын.

Ранее Д.Трамп пригрозил Анкаре экономическими мерами, если Турция решит напасть на сирийские военизированные отряды РПК.

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"Начинаем давно назревший вывод войск из Сирии, в то же время наносим сильные удары по немногочисленному оставшемуся халифату ИГИЛ с разных направлений. Атакуем снова с существующей соседней базы, если оно преобразуется. Опустошим Турцию экономически, если они ударят по военным отрядам", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

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Все по теме:

Турция, Террористы, РПК, Дональд Трамп, Ибрагим Калын, Отряды народной самообороны, партия "Демократический союз".
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