Турция отреагировала на угрозу Трампа ввести санкции

Турция продолжит борьбу против военизированных отрядов РПК, несмотря на угрозы Вашингтона ввести экономические санкции против Анкары.

"Господин Трамп, террористы не могут быть Вашими партнерами и союзниками. Турция ожидает, что США будут уважать наше стратегическое партнерство, и не хочет, чтобы оно было омрачено террористической пропагандой", - написал советник президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.

По его словам, "нет разницы между DAESH (ИГИЛ), PYD ( партия "Демократический союз") и YPG (курдские "Отряды народной самообороны").

"Мы продолжим борьбу против них всех", - подытожил И.Калын.

Mr @realDonaldTrump Terrorists can’t be your partners & allies. Turkey expects the US to honor our strategic partnership and doesn’t want it to be shadowed by terrorist propaganda.

There is no difference between DAESH, PKK, PYD and YPG. We will continue to fight against them all. https://t.co/Yyzgyp9RQ4

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 13 января 2019 г.