В Польше задержали мужчину за угрозы мэрам Познани и Вроцлава

Новости мира: Польская полиция задержала человека, угрожавшего в Twitter мэрам Познани и Вроцлава.

Полиция польского города Познани в понедельник задержала мужчину, который выступил с угрозами в адрес президентов (градоначальников) Познани и Вроцлава, сообщил пресс-секретарь познаньской полиции Анджей Боровяк.

"Мужчина, который в Twitter угрожал президентам Познани и Вроцлава задержан сотрудниками познаньской полиции. Он будет отвечать за возбуждение ненависти", - написал А.Боровяк в Twitter.

По его словам, задержанному, который проживает в одном из предместий Познани, 41 год.

Как сообщалось, 13 января во время благотворительного концерта в Гданьске неизвестный ударил Адамовича острым предметом. Мэра госпитализировали, нападавшего задержали. В полиции сообщили, что злоумышленник – 27-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности, в частности, за грабежи.