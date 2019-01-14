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В Польше задержали мужчину за угрозы мэрам Познани и Вроцлава

В Польше задержали мужчину за угрозы мэрам Познани и Вроцлава
13:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Польская полиция задержала человека, угрожавшего в Twitter мэрам Познани и Вроцлава.

Полиция польского города Познани в понедельник задержала мужчину, который выступил с угрозами в адрес президентов (градоначальников) Познани и Вроцлава, сообщил пресс-секретарь познаньской полиции Анджей Боровяк.

"Мужчина, который в Twitter угрожал президентам Познани и Вроцлава задержан сотрудниками познаньской полиции. Он будет отвечать за возбуждение ненависти", - написал А.Боровяк в Twitter.

По его словам, задержанному, который проживает в одном из предместий Познани, 41 год.

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Как сообщалось, 13 января во время благотворительного концерта в Гданьске неизвестный ударил Адамовича острым предметом. Мэра госпитализировали, нападавшего задержали. В полиции сообщили, что злоумышленник – 27-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности, в частности, за грабежи.

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Все по теме:

Гданьск, Вроцлав, Познань, Анджей Дуда, Павел Адамович, Мэр Гданьска.
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