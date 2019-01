Турецкая бронетехника продолжает прибывать к границе с Сирией

В провинцию Хатай, неподалеку от турецко-сирийской границы, прибыл железнодорожный состав, груженный военной техникой, в т.ч. танками.

Об этом сообщает телеканал TRT.

"Техника, собранная из разных воинских частей, прибыла на вокзал города Искендерун", - сообщил телеканал.

По данным телеканала, техника после разгрузки из поезда последовала для усиления подразделений, дислоцированных в регионе.

"Турецкие вооруженные силы готовятся к расчистке от террористов коридора на севере Сирии. Военные поставки продолжаются в пограничные подразделения по всей стране", - объяснил телеканал.

Сейчас в провинции Хатай, в районе Алтинозу, что на границе с сирийской провинцией Идлиб, проходят военные учения подразделений ВС Турции с привлечением бронированной военной техники.

