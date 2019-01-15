Скачать
Вторник, 15.01.2019
США отменят разрешение на импорт нефти из Ирана для восьми стран
США отменят разрешение на импорт нефти из Ирана для восьми стран
Лидер организации &quot;АвтоЕвроСила&quot; будет баллотироваться на пост президента
Лидер организации "АвтоЕвроСила" идет в президенты
Виллем ІІ отказал Динамо в трансфере Соля
Виллем ІІ отказал Динамо в трансфере Соля
Поздравления с именинами Василия на украинском языке
Поздравления с именинами Василия на украинском языке

Турецкая бронетехника продолжает прибывать к границе с Сирией

Турецкая бронетехника продолжает прибывать к границе с Сирией
00:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Турция продолжает стягивать войска к границе с Сирией.

В провинцию Хатай, неподалеку от турецко-сирийской границы, прибыл железнодорожный состав, груженный военной техникой, в т.ч. танками.

Об этом сообщает телеканал TRT.

"Техника, собранная из разных воинских частей, прибыла на вокзал города Искендерун", - сообщил телеканал.

По данным телеканала, техника после разгрузки из поезда последовала для усиления подразделений, дислоцированных в регионе.

"Турецкие вооруженные силы готовятся к расчистке от террористов коридора на севере Сирии. Военные поставки продолжаются в пограничные подразделения по всей стране", - объяснил телеканал.

Сейчас в провинции Хатай, в районе Алтинозу, что на границе с сирийской провинцией Идлиб, проходят военные учения подразделений ВС Турции с привлечением бронированной военной техники.

 

Военные выполняют учебные задачи по разминированию территорий, переброске подразделений спецназа в тыл условного противника, созданию наблюдательных пунктов, патрулированию и тому подобное.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Турция, Хатай, Бронетехника.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина подала в суд ООН заявление о юрисдикции в деле против РФ
02 Экс-министру обороны Украины объявили подозрение в госизмене
03 Поздравления с именинами Василия на украинском языке
04 Климкин выразил соболезнования в связи с гибелью мэра Гданьска Адамовича
05 Конкурент "Мрии": прошли испытания нового самого большого самолета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Погода: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Теракт в Кабуле: Более 40 человек ранены
Теракт в Кабуле: Более 40 человек ранены
Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год
Рост цен в Украине: как подорожали продукты за год
Христиане празднуют день Святителя Василия Великого
Христиане празднуют день Святителя Василия Великого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь