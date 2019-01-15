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Хорватия аннулировала договор о покупке израильских F-16

Хорватия аннулировала договор о покупке израильских F-16
06:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Хорватия передумала покупать у Израиля модернизированные F-16.

Правительство Хорватии отменило решение о приобретении у Израиля модернизированных истребителей F-16.

Информацию об этом подтвердил министр обороны Хорватии Дамир Крыстевич, сообщает корреспондент Укринформа.

"Договор между Хорватией и Израилем еще не был подписан, поэтому после аннулирования решения о приобретении истребителей хорватская сторона не понесет никаких потерь", - отметил министр.

Он подчеркнул, что аукцион по приобретению истребителей проводился прозрачно и без нарушений.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович поручил провести детальный анализ этого решения, на основе которого будут сделаны соответствующие выводы, а также будет принято решение о проведении нового аукциона.

Хорватские СМИ сообщают при этом, что аннулирование решения связано с тем, что у Израиля нет лицензии от США на продажу модернизированных истребителей F-16.

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Израиль, Хорватия, F-16, Андрей Пленкович, Дамир Крыстевич.
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