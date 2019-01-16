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Впервые за пять лет в Европе упали продажи автомобилей

Впервые за пять лет в Европе упали продажи автомобилей
12:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Продажи автомобилей в Европе снизились в 2018г впервые за пять лет.

Продажи автомобилей в Европе - 27 стран ЕС (без Мальты), Исландия, Норвегия и Швейцария - по итогам 2018 года уменьшились впервые с 2013 года, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Снижение было минимальным - всего 0,04%, всего за год в этих 30 государствах Европы было продано чуть больше 15,6 млн автомобилей.

Спад на европейском рынке автомобилей продолжился в декабре четвертый месяц подряд из-за нового стандарта определения расхода топлива для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (WLTP), который вступил в силу 1 сентября. В августе, перед введением WLTP продажи взлетели на 31,2%, затем рухнули на 23,5% в сентябре, на 7,3% в октябре и на 8% в ноябре.

Самые значительные темпы снижения наблюдались в Великобритании и Швеции - по 6,8%. Среди крупнейших рынков ЕС сокращение по итогам года также зафиксировано в Германии - на 0,2%, до 3,44 млн машин, Италии - на 3,1%, до 1,91 млн.

Число зарегистрированных новых машин в 27 странах ЕС (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в прошлом месяце составило 998,5 тыс. против 1,09 млн годом ранее, свидетельствуют данные ACEA. За год в этой группе продажи повысились на 0.1%, до 15,16 млн автомобилей.

Декабрьские продажи в Германии упали на 6,7%, до 237 тыс., во Франции - на 14,5%, до 165,4 тыс., в Великобритании - на 5,5%, до 144 тыс., в Испании - на 3,5%, до 99,3 тыс.

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В прошлом месяце продажи автомобилей сократились практически во всех странах ЕС, за исключением Италии (+2%), Литвы (+25%), Нидерландов (+15%), Румынии (+12%), Хорватии (+16%).

Крупнейшим поставщиком автомобилей на европейский авторынок по итогам 2018 года оставалась группа Volkswagen. Ее продажи в ЕС повысились на 0,9% за 12 месяцев - до 3,6 млн автомобилей, доля рынка за год поднялась с 23,7% до 23,8%.

Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen выросло на 3,2%, Skoda - на 4%, Seat - на 13,3%. Тем временем премиальные марки группы существенно отставали от масс-маркета: продажи Audi сократились на 12,2%, Porsche - на 3,7%.

Доля французской PSA Group на европейском рынке увеличилась с 12,2% до 16,2%. Совокупные продажи всех брендов PSA в прошедшем году составили 2,46 млн автомобилей (+32,8%), собственно марки Peugeot - выросли на 5,2%, Citroen - на 5,3%, Opel/Vauxhall - на 157,3%.

Другой французский автопроизводитель, группа Renault, повысил продажи в ЕС в 2018 году всего на 0,8% - до 1,61 млн автомобилей. Доля компании на рынке региона не изменилась - 10,6%. Продажи бренда Renault снизились на 3,9%, Dacia - выросли на 12%. При этом в Европе было продано свыше 5 тыс. автомобилей Lada - на 0,2% больше, чем в 2017 году.

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Продажи FCA Group снизились на 2,3%, в том числе спрос на марку Fiat упал на 8,7%, а популярность Jeep выросла сразу на 56,2%.

Ford сократил продажи в ЕС в 2018 году на 2,3%.

Число новых зарегистрированных автомобилей германского концерна BMW снизилось на 0,9%, Daimler - на 1,9%.

Реализация автомобилей японской Toyota на европейском рынке повысилась на 4,7%, тогда как Nissan и Honda ухудшили показатели.

Hyundai увеличила продажи в ЕС в прошлом месяце на 3,9%, другой южнокорейский бренд - Kia - на 4,9%.

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Европа, Volkswagen, Автомобили, Audi, Citroen.
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