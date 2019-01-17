Монахини-отшельницы в Австрии отказались от эвакуации

Новости мира: Австрийские монахини отказались от эвакуации из заблокированного от внешнего мира монастыря.

В связи с сильными снегопадами в Австрии уже несколько дней заблокирован от внешнего мира женский монастырь монахинь ордена "Сестры Вифлеема и Успения Пресвятой Девы Марии", но они сегодня отказались покидать его стены, сообщает ORF.

В четверг местные власти вновь попытались очистить дорогу к монастырю, но заблокированные монахини заявили, что имеют достаточное количество пищи и топлива.

Монастырь находится в 50 км к югу от Зальцбурга на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Сильный снегопад, накрывший часть Европы, спровоцировал полутораметровый завал со снега и деревьев на дороге, ведущей к монастырю.

Власти региона привлекли множество единиц снегоуборочной и другой тяжелой техники для разблокирования последнего участка пути, но настоятельница Лаура-Мари заверила в четверг спасателей, что все в монастыре хорошо, и по ее прогнозам ситуация не усугубится. В связи с принадлежностью к созерцательному ордену и принципам они никогда не покидают монастырь.

"В понедельник, когда была метель и много снега, мы колебались. Но поскольку солнце вернулось и дорога скоро будет свободной, мы очень благодарны за то, что нам разрешено остаться с Богом", - сказала настоятельница.

Монахини в этом монастыре ведут закрытый образ жизни, преимущественно молятся, едят, работают и проводят молчание в кельях.