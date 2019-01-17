Макрон не будет выводить войска Франции из Сирии

Новости мира: Франция сохранит военное присутствие в Сирии.

Франция намерена сохранять свое военное присутствие в Сирии и Ираке. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, выступая перед военными в Тулузе, сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

"Мы сохраним военное присутствие в Леванте (Сирия и Ирак) под эгидой международной коалиции в 2019 году", - заявил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что "решение США о выводе войск из Сирии не означает отказа от борьбы против ИГИЛ".

Напомним, 14 января нынешний глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что процесс вывода американского вооруженного контингента из Сирии официально начался.