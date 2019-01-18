В Грузии объявлена эпидемия кори

Новости мира: С начала 2019 года в масштабах всей Грузии было зафиксировано 312 случаев заболевания корью.

Число заболевших корью в Грузии достигло 335 человек, сообщил на брифинге в пятницу глава Минздрава республики Давид Сергеенко.

"В отличие от статистики и эпидемиологии гриппа, в данном случае этого количества (335 заболевших) уже достаточно, чтобы произошла дефиниция - это эпидемическая вспышка. Единственной и гарантированной защитой от распространения этого заболевания является вакцинация", - сказал он.

По словам министра, число случаев заболевания корью растет с каждым днем.

Глава Минздрава отметил, что наибольшему риску заболеть корью подвержены лица в возрасте 20-40 лет, то есть те, "кто должен был пройти плановую вакцинацию в 1990-е годы, но тогда по большей части это не получалось осуществить по известным причинам".

Д.Сергеенко сообщил, что число людей без иммунитета к кори в Грузии может составлять около 200 тысяч.

Министр также подчеркнул, что правительство планирует обеспечить бесплатную вакцинацию для всех граждан, соответствующее распоряжение будет озвучено в пятницу на заседании правительства.

напомним, в Украине с 28 декабря 2018 по 11 января 2019 года корью в Украине заболели 5 059 человек - 2 042 взрослых и 3 017 детей.