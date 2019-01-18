РФ уже задолжала Совету Европы около €60 миллионов

Новости мира: Совет Европы может лишить Россию права принимать участие в уставных органах организации, если до июня 2019 года она не возобновит уплату взносов в бюджет.

Генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий заявил, что бюджет Совета Европы серьезно пострадал в результате неуплаты взносов со стороны России.

Сообщается, что РФ прекратила выплаты в июне 2017 года. За это время накопилось 22 млн за 2017 год и 33 млн евро за 2018-й. Соответственно,Россия продолжит не платить в 2019 году.

Таким образом по подсчетам Савицкого, на сегодняшний день долг со стороны РФ должен составить около 60 млн евро. По прогнозам чиновника, ожидать возобновления выплат со стороны России не стоит.

При том секретарь ПАСЕ отметил, что доля российской стороны в бюджете Совета Европы составляет 11%.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд начал проводить консультации со странами-членами, в том числе, на уровне послов, о мерах, которые можно принять, чтобы покрыть недостаток в бюджете.

Генсек ПАСЕ заявил, что организация не сможет продолжать функционировать, управляя бюджетом в ручном режиме. Это касается использования резервов, поскольку страны-члены выплачивают свои взносы авансом.

Пресс-секретарь Совета Европы отметил, что страны-члены должны найти дополнительные 33 млн евро на текущий год. Именно такую сумму должна оплатить Россия в бюджет организации. На данный момент, в офисе генерального секретаря Совета Европы разрабатывается программа мероприятий по уменьшению объема расходов организации как минимум на 11%.Это касается ограничения деятельности учреждения, а также расходов на персонал.

По прогнозам, конкретные детали этой программы бюджетных сокращений Совета Европы будут разработаны не ранее марта-апреля, но все будет зависеть от консультаций с государствами-членами.

Напомним, Россию лишили права голоса в ПАСЕ весной 2014 года после оккупации Крыма и начала военных действий на Донбассе, а с 2017 года РФ прекратила платить взносы в бюджет. Россия готова вернуться к исполнению финансовых обязательств, если ПАСЕ примет поправки в регламент об отмене санкционных норм. Украина выступает за сохранение санкций до полного выполнения Москвой принципов Совета Европы и восстановления территориальной целостности Украины. В соответствии с уставом Совета Европы, если до июня 2019 года Россия не возобновит выполнение своих финансовых обязательств, ее могут лишить права принимать участие в уставных органах организации.