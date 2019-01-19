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В Риге ЛПЦ отменила крещенские купания

В Риге ЛПЦ отменила крещенские купания
11:37 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В Риге Латвийская православная церковь отменила крещенские купания в связи с неустойчивыми погодными условиями.

В латвийской Риге отменили крещенские купания. Об этом сообщает пресс-служба Латвийской православной церкви (ЛПЦ).

"В связи с неустойчивыми погодными условиями на Даугаве начался частичный ледоход (между Каменным и Вантовым мостами), который повредил конструкции, заблаговременно сооружённые для окунания в праздник Крещения Господня. В ходе консультаций со специалистами служб безопасности выяснилось, что использование неустойчивых, повреждённых конструкций может создавать угрозу для жизни людей", - информирует пресс-служба ЛПЦ.

Напомним, 19 января празднуется великий православный праздник Крещение Господне. Важным символом этого дня считается вода. Наши предки считали, что она становится животворной и каждый, кто в ней искупается – исцелится. Накануне 19 января святят воду в храмах в память, что Спаситель Своим Крещением освятил воду.

В сам же праздник Богоявления святиться вода в реках и других водоемах, где берут воду. Считается, что освященную воду принято хранить целый год. Ее пьют во время болезни, а также во время жизненных невзгод для поддержания духа.

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Кроме того, 19 января у верующих принято окунаться в ледяную воду с головой. Перед погружением в прорубь нужно три раза перекреститься и окунуться со словами: "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа".

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Рига, Отмена, Ледоход, Крещенские купания, Латвийская православная церковь.
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