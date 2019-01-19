Протест "желтых жилетов": на улицах Парижа будут дежурить 5 тысяч полицейских

Новости мира: В Париже на дежурство во время протестов "желтых жилетов" выведут 5 тысяч полицейских, это будет десятая суббота протестов.

В предверии субботних протестов "желтых жилетов" в столице Франции дежурят 5 тысяч полицейских. Об этом сообщает АР.

"Париж выводит 5000 полицейских по всей столице, усиленное патрулирование будет вокруг правительственных зданий и Елисейских полей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще тысячи полицейских будут дежурить в других городах страны. Как отмечает издание, это будет десятая суббота протестов "желтых жилетов" подряд.

Как сообщалось, 15 января президент Франции Эммануэль Макрон открыл объявленные национальные дебаты с целью выхода из социально-экономического кризиса, вызванного протестным движением "желтых жилетов".

Акции протестов во Франции начались в субботу, 17 ноября. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.